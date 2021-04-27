Мінфін не бачить загроз втрати контролю над ГТС через новий статут оператора

У Міністерстві фінансів України вважають, що зміна системи корпоративного управління ТОВ "Оператор ГТС України", яка запропонована у проекті нового статуту компанії, не виведе газотранспортну систему з-під контролю держави.

Про це Мінфін повідомив Кабміну 15 квітня, після аналізу застережень, які висловив член наглядової ради компанії "Магістральні газопроводи України" Віктор Пинзеник.

"Мінфін переконаний, що відпрацьована усіма зацікавленими сторонами система корпоративного управління ТОВ «Оператор ГТС України», передбачена новою редакцією статуту, яка запропонована до затвердження, не вплине на правомочності держави як власника газотранспортної системи", - йдеться у листі Мінфіну, копія якого є у розпорядженні LB.ua.

У листі зазначається, що після створення наглядової ради ОГТСУ передбачені законодавством засади взаємодії оператора ГТС та держави залишаться незмінними, заборона приватизації оператора ГТС залишиться, відбір кандидатів на посади членів наглядової ради компанії ОГТСУ буде здійснювати комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономіки, що забезпечить пряму участь держави у формуванні наглядової ради ОГТСУ.

У Мінфіні зазначають, що поточна система корпоративного управління ОГТСУ не відповідає принципам корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і може розглядатися лише як проміжний етап до формування ефективної системи корпоративного управління товариства.

Також зазначається, що питання щодо передачі повноважень з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі ПрАТ "НЕК «Укренерго»" та АТ "Магістральні газопроводи України" наразі обговорюється.

"Мінфін повідомляє, що станом на дату цього листа продовжуються консультації під головуванням Секретаріату Кабінету Міністрів за участю Міненерго, Мінфіну, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі – Мінекономіки), НКРЕКП, АТ «Магістральні газопроводи України», ПрАТ «НЕК «Укренерго», радників прем’єр-міністра та Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також представників Європейської Комісії та Секретаріату Європейського Енергетичного Співтовариства для розробки спільної дорожньої карти оптимізації системи управління об’єктами державної власності в сфері енергетики в контексті інтеграції України до енергетичних ринків ЄС відповідно до комплексного плану оптимізації", - йдеться у документі.

Нагадаємо, до 13 квітня наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" повинна була затвердити нову редакцію статуту ОГТСУ і подати її на затвердження Кабміну. Але цього не сталося - уряд вирішив спочатку розібратися, чи не загрожує узгодження цього статуту втратою контролю держави над "транзитною трубою". А поки Кабмін заборонив Мінфіну як власнику ГТС і наглядовій раді МДУ вносити будь-які зміни до статуту оператора. Що це може означати і чому через нового статуту можуть виникнути сумніви в результатах анбандлінга і незалежності Оператора ГТС, читайте в матеріалі LB.ua "МГУ и Оператор ГТС – конфликт из-за трубы".