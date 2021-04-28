​Головний київський офіс збанкрутілого банку Фурсіна виставили на продаж за 100 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж головний київський офіс Місто Банку, що збанкрутував у кінці 2020 року.

Про це повідомляється на сайті Фонду.

Офісне приміщення знаходиться в історичному та діловому центрі столиці – в Несторівському провулку біля Львівської площі. Він займає чотири поверхи фасадного приміщення у 22-поверховому будинку преміум-класу.

Стартова ціна лоту – 100,15 млн грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону, відкрито і прозоро.

Нагадаємо, що Місто Банк належав колишньому народному депутату від Партії регіонів Івану Фурсіну.

У грудні 2020 року Національний банк визнав банк Фурсіна неплатоспроможним у зв'язку зі значним зменшенням капіталу, до якого призвела втрата одного з основних активів – підприємства з переробки соїу Херсонській області. Балансова вартість об’єкту нерухомості становила понад 271 млн грн (майже 17% від усіх активів банку). У результаті втрати об’єкту капітал банку впав нижче нормативного рівня.

Місто Банк був невеликим банком, його частка становила 0,1% від чистих активів платоспроможних банків.