Департамент юстиції США висунув обвинувачення лідерам банди, яка у 2015-2016 роках обкрадала банківські комірки в Києві.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Жертвами банди, до якої входили майже три десятки осіб, став 51 киянин. Грабіжникам загалом вдалося викрасти з індивідуальних банківських сейфів близько 169,2 млн гривень. З комірок забирали не тільки гроші, але й ювелірні вироби, монети та золоті зливки.

Угрупування також діяло на території Молдови, Білорусі, Македонії, Латвії. Планувалися злочини в Грузії, Узбекистані і Азербайджані, але їм вдалося запобігти завдяки активному розслідуванню в Україні.

За останні роки поліція України відправила під суд шістьох членів банди. Ще п'ятьох заарештували і засудили в Латвії, Узбекистані і Азербайджані (чотирьох потім передали Україні).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Крім того, Україна направила до США запити про притягнення до кримінальної відповідальності чотирьох громадян цієї держави (троє з них мають подвійне українсько-американське громадянство). Їм повідомили про підозру, оголосили в розшук і заочно арештували.

Поліція встановила, що вони відмивали вкрадені гроші, скуповуючи майно на території України та США.

В кінці кінців 20 квітня Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за відмивання на території США злочинних доходів на суму більше 30 мільйонів доларів. Їх заарештували, і тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років.