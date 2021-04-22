Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Мовчання президента Земана
Мовчання президента Земана
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
Справа Шеремета: в суді показали відео з обшуку в житлі Антоненка
ГоловнаСуспільствоПодії

США висунули обвинувачення лідерам банди, яка у 2015-2016 роках обкрадала банківські комірки в Києві

Їм закидають відмивання 30 млн доларів.

США висунули обвинувачення лідерам банди, яка у 2015-2016 роках обкрадала банківські комірки в Києві
Фото: npu.gov.ua

Департамент юстиції США висунув обвинувачення лідерам банди, яка у 2015-2016 роках обкрадала банківські комірки в Києві.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Жертвами банди, до якої входили майже три десятки осіб, став 51 киянин. Грабіжникам загалом вдалося викрасти з індивідуальних банківських сейфів близько 169,2 млн гривень. З комірок забирали не тільки гроші, але й ювелірні вироби, монети та золоті зливки.

Угрупування також діяло на території Молдови, Білорусі, Македонії, Латвії. Планувалися злочини в Грузії, Узбекистані і Азербайджані, але їм вдалося запобігти завдяки активному розслідуванню в Україні.

За останні роки поліція України відправила під суд шістьох членів банди. Ще п'ятьох заарештували і засудили в Латвії, Узбекистані і Азербайджані (чотирьох потім передали Україні).

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Крім того, Україна направила до США запити про притягнення до кримінальної відповідальності чотирьох громадян цієї держави (троє з них мають подвійне українсько-американське громадянство). Їм повідомили про підозру, оголосили в розшук і заочно арештували.

Поліція встановила, що вони відмивали вкрадені гроші, скуповуючи майно на території України та США.

В кінці кінців 20 квітня Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за відмивання на території США злочинних доходів на суму більше 30 мільйонів доларів. Їх заарештували, і тепер їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також