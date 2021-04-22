Туреччину виключили з угоди про розробку винищувачів F-35

Країни-учасники програми з розробки винищувача F-35 Lightning II підписали нову угоду, виключивши з неї Туреччину.

Про це повідомило турецьке агентство Anadolu Agency з посиланням на Пентагон.

У 2006 році Туреччина була одним із підписантів програми Joint Strike Fighter, яка передбачала розробку та придбання військових літаків для США, Великобританії, Італії, Австралії, Канади, Туреччини, Нідерландів, Данії та Норвегії.

Туреччина збиралась придбати 100 винищувачів і була одним з основних постачальників деталей для літаків. Але у 2019 році вона зробила вибір на користь російських зенітно-ракетних комплексів, купивши чотири дивізіони С-400.

США заявили, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F-35. Тому було прийнято рішення відмовити Туреччині в отриманні F-35. Американці до останнього намагалися переконати Туреччину відмовитися від С-400, але це їм не вдалося.