​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
ГоловнаПолітика

Два літаки та безпілотник НАТО провели розвідку навколо Криму

Політ розвідувального літака ВПС США був зафіксований і біля західних кордонів Росії.

Два літаки та безпілотник НАТО провели розвідку навколо Криму
Беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk
Фото: uk.wikipedia.org

Американський і британський розвідувальні літаки, а також стратегічний безпілотник ВПС США в середу виконали багатогодинні польоти поблизу Криму.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західних авіаспостерігачів.

За їхніми даними, розвідники виконували завдання, зокрема, в повітряному просторі на південь від Криму, де Росія до 24 квітня ввела обмеження на польоти повітряних суден.

В операції були задіяні патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon, дальній розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk і літак радіоелектронної розвідки британських Королівських ВПС RC-135W.

Крім того, за повітряною обстановкою в Криму спостерігав французький літак дальнього радіолокаційного спостереження і керування E-3C Sentry AWACS, який баражував поблизу румунського узбережжя.

Після виконання польоту поблизу Криму, а також узбережжя Краснодарського краю американський безпілотник Global Hawk попрямував на південний схід України, де здійснював прольоти вздовж лінії розмежування.

Повідомляється, що в середу був також зафіксований політ біля західних кордонів Росії розвідувального літака ВПС США E-8C Joint STARS, який виконує завдання збору інформації про дислокацію сил противника і бойового управління нанесенням ударів авіації. Він здійснював політ у повітряному просторі Латвії та Естонії, курсуючи уздовж кордонів Ленінградської і Псковської областей.

Нагадаємо, Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також