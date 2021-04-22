Два літаки та безпілотник НАТО провели розвідку навколо Криму

Політ розвідувального літака ВПС США був зафіксований і біля західних кордонів Росії.

Американський і британський розвідувальні літаки, а також стратегічний безпілотник ВПС США в середу виконали багатогодинні польоти поблизу Криму.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на західних авіаспостерігачів.

За їхніми даними, розвідники виконували завдання, зокрема, в повітряному просторі на південь від Криму, де Росія до 24 квітня ввела обмеження на польоти повітряних суден.

В операції були задіяні патрульний протичовновий літак ВМС США P-8A Poseidon, дальній розвідувальний безпілотник ВПС США RQ-4B Global Hawk і літак радіоелектронної розвідки британських Королівських ВПС RC-135W.

Крім того, за повітряною обстановкою в Криму спостерігав французький літак дальнього радіолокаційного спостереження і керування E-3C Sentry AWACS, який баражував поблизу румунського узбережжя.

Після виконання польоту поблизу Криму, а також узбережжя Краснодарського краю американський безпілотник Global Hawk попрямував на південний схід України, де здійснював прольоти вздовж лінії розмежування.

Повідомляється, що в середу був також зафіксований політ біля західних кордонів Росії розвідувального літака ВПС США E-8C Joint STARS, який виконує завдання збору інформації про дислокацію сил противника і бойового управління нанесенням ударів авіації. Він здійснював політ у повітряному просторі Латвії та Естонії, курсуючи уздовж кордонів Ленінградської і Псковської областей.

Нагадаємо, Росія ввела з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною окупованого Криму і Чорного моря.