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Арештованого брата Вовка звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

Причина - порушення військової дисципліни та умов проходження служби.

Арештованого брата Вовка звільнили зі Служби зовнішньої розвідки
Фото: Олег Скрипник

Служба зовнішньої розвідки України звільнила з військової служби Юрія Зонтова, якого на початку квітня затримали детективи НАБУ за підозрою в наданні хабаря. 

Про це повідомила пресслужба СЗР у середу.

"Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", - йдеться в повідомленні.

Зонтов, який є рідним братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, нібито обіцяв за 100 тис. доларів організувати необхідне рішення в ОАСК.

За рішенням Вищого антикорупційного суду Зонтова арештували із заставою 35 млн гривень.

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