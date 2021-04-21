Арештованого брата Вовка звільнили зі Служби зовнішньої розвідки

Служба зовнішньої розвідки України звільнила з військової служби Юрія Зонтова, якого на початку квітня затримали детективи НАБУ за підозрою в наданні хабаря.

Про це повідомила пресслужба СЗР у середу.

"Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", - йдеться в повідомленні.

Зонтов, який є рідним братом голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, нібито обіцяв за 100 тис. доларів організувати необхідне рішення в ОАСК.

За рішенням Вищого антикорупційного суду Зонтова арештували із заставою 35 млн гривень.