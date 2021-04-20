Что общего у сельских старост и судей КС

На прошлой неделе парламент принял Закон « О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост » , в котором ко второму чтению появилась поправка «Слуги народа» Даниила Гетманцева, касающаяся Конституционного суда и позволяющая кандидату на должность судьи КС не слагать депутатский мандат. Хотя в действующей редакции Закона о КС четко прописано, что судьей «не может быть назначено лицо, которое на день назначения является членом политической партии или занимается политической деятельностью, является избранным в органы государственной власти и имеет представительский мандат». В оппозиции заявили, что скандальную правку внесли «под одного человека» – представителя ВР в КСУ и депутата «Слуги народа» Ольгу Совгирю , которая принимает участие в конкурсе на должность судьи КС. LB . ua разбирался, что общего между КС и старостами.

Фото: Макс Левин

Затяжной кризис

После того, как в 27 октября прошлого года Большая палата КС отменила уголовную ответственность за недостоверное декларирование и сокрытие имущества, президент Владимир Зеленский назвал суд угрозой национальной безопасности и предложил разогнать КС. Впрочем, от этой идеи быстро отказались, но желание «почистить» КС от кадров предшественников осталось.

Не так давно глава государства отменил указы Виктора Януковича о назначении судьями КС Александра Тупицкого (действующийглава суда) и Александра Касминина.

Парламент также намеревался заполнить две вакантные должности судей КСУ. Но 6 декабря 2020 года ни один из пяти кандидатов на два «свободных» кресла не набрал необходимого (минимум 226 «за») количества голосов. В декабре же стартовал новый конкурс на эти два вакантных места в суде. Тогда же депутат «Слуги народа» и представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря заявила об участии в нем.

Фото: sud.ua Ольга Совгиря

А 15 апреля в законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост» «слуги» протащили скандальную поправку нардепа «Слуги народа» и главы финансового комитета Даниила Гетманцева. Эта правка позволяет Ольге Совгире не слагать депутатский мандат на время конкурса (что предусмотрено действующей нормой закона о КСУ – глава 3, ст.11: «Судьей КСУ не может быть назначено лицо, которое на день назначения: является членом политической партии или занимается политической деятельностью, является избранной в органы государственной власти и имеет представительский мандат, принимает участие в организации и финансировании политической агитации или другой политической деятельности).

Правка под «Слугу»

Для начала, в прошлый четверг, на внеочередном заседании Рада за основу приняла законопроект №4533 об конституционной процедуре. Хотя в оппозиции требовали вновь направить законопроект на повторное первое чтение. Поскольку в итоговой версии законопроекта не были учтены предложения Венецианской комиссии (ВК). В частности, ВК как раз раскритиковала норму, позволявшую действующим депутатам претендовать на должности судей КС.

Вероятно, именно поэтому в «Слуге народа» решили пойти иным путём и внести эту правку в абсолютно другой закон – 4535 – «О внесении законодательных изменений для развития института старост».

Поправкой предлагалось исключить нормы о невозможности избрания судьей при наличии мандата с дополнением, что «судья КСУ должен отвечать критериям политической нейтральности».

Нардеп от «Батькивщины» Сергей Власенко в комментарии LB.ua обратил внимание, что Венецианская комиссия еще в своих выводах 22 марта к закону о конституционной процедуре «strongly» рекомендовала сохранить положения о запрете для действующих депутатов занимать должности в КСУ.

«Но Совгиря вместо того, чтобы честно прийти и сказать: ребята я слагаю мандат, вы меня делегируете в КСУ.., как раненная рысь бегала по сессионному залу, прося, чтобы эту правку не ставили на подтверждение. А если поставят, то проголосовать… Она просто боится, что в случае провала назначения в КСУ, потеряет и мандат, и возможность получить судейскую мантию. Плюс, ну, выйдите честно, с поднятым забралом. Скажите: мы хотим внести такие изменения в закон. Однако они взяли закон о старостах, который не имеет вообще отношения к КСУ», – добавил он.

В итоге закон с правкой, которая по сути исключает «предохранители» по членству в партии и необходимости сложить депутатский мандат для баллотирования на пост судьи КС, был принят в целом голосами «Слуг», депутатов «За майбутнє» и «Довіри» и внефракционным.

Фракции «Батькивщина» и «Европейская солидарность» уже на следующий день (16 апреля) зарегистрировали сразу 12 проектов постановлений об отмене голосования за закон.

Один из авторов такого проекта, нардеп Андрей Пузийчук рассказал LB.ua, что первым ключевым мотивом для отмены закона стала как раз поправка Гетманцева.

Фото: facebook/Слуга Народу

«Правки под Совгирю не было в законопроекте о старостах, который проголосовали в первом чтении. А это прямое нарушение ст.116 Регламента Украины, когда в проголосованный законопроект за основу уже нельзя вносить принципиально новые поправки и нормы, что было сделано «Слугами народа», – подчеркнул он.

В оппозиции обращают внимание, что без рассмотрения всех 12 постановлений спикер Дмитрий Разумков, а затем президент Владимир Зеленский, закон подписать не смогут. «Поэтому есть два варианта: рассмотреть их на внеочередном заседании Рады. Или же уже после рассмотрения изменений в Земельный Кодекс», – прогнозирует Пузийчук.

Ольга Совгиря в общении с LB.ua подтвердила этот же сценарий: «Возможно, после поправочного спама к земельному закону. Хотя далее на повестке ещё один земельный закон (об электронных аукционах и к нему тоже подано более 500 правок). Или же на одном из внеочередных заседаний», – сказала она.

«Впихнути невпихуєме»

Депутат Гетманцев на уточнение LB.ua о появлении его скандальной правки отреагировал просто: «Ну, как она появилась? Я её подал, она и появилась».

Ольга Совгиря назвала все обвинения в своей адрес безосновательными: «Во-первых, я уже являюсь кандидатом и была таким же кандидатом на пост судьи в прошлом декабре. Во-вторых, правка подана не мной. Я не голосовала ни за закон о старостах, ни за эту правку – чтобы не было вот этих обвинений».

По ее словам, 148 статья Конституции исчерпывающе определяет требования к кандидатам на должности судей КСУ: «Судьей КСУ может быть гражданин Украины, должен владеть государственным языком, больше 40 лет, иметь высшее юридическое образование. И в конце стоит точка! Все, больше других требований нет».

«И Конституция не предполагает, что другие требования могут определяться законом. Норма, которая была убрана из Закона о КСУ, как раз противоречила Конституции в части дополнительных требований. Лицо не знает: будет ли избрано на должность судьи КСУ, но от неё требуют сложить депутатский мандат на момент назначения, а не сложения присяги. Это принципиальный момент», – утверждает она.

Замглавы Конституционного суда в 2002-2005 годах, с 2005 по 2007 год – представитель президента в КСУ Владимир Шаповал также считает, что «нет логики в том, чтобы кандидаты в судьи КСУ слагали мандат».

«А потом их не выбрали. Это что? Специальный допустимый риск?.. Поэтому я не вижу большой проблемы, что внесли изменения в закон, – говорит он. – Проблема в другом – в том, что они решили всунуть это в другой закон (о старостах, – LB.ua). Это повторение практики, когда принимают госбюджет, но фаршируют его чем угодно. Люди, претендующие на звание образованных юристов, однозначно скажут, что это неправильно. Ведь каждый закон имеет свой предмет правового регулирования, что определяется его самим названием. Извините, но это напоминает Ивана Степановича Плюща с его «впихнути невпихуєме». Так нельзя».