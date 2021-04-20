Паспорти війни

LB.ua розповідає, чому російський паспорт є синонімом війни та чому його отримати легше за «паспорти» так званих «ДНР/ЛНР».

За час війни громадянам України, які проживають під російською окупацією, видали майже 450 тисяч російських паспортів. Тому в Кремлі цілком можуть виправдовувати ймовірну ескалацію конфлікту потребою «захистити громадян РФ».

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців окупованих регіонів України, а вже з 2020 року Москва вирішила визнавати й документи, видані в ОРДЛО.

У березні 2016 року в окупованому Донецьку тогочасний керівник окупаційної адміністрації Олександр Захарченко отримав перший «паспорт ДНР» . З того часу почалась активна «паспортизація» мешканців окупованих територій Донецької та Луганської областей, які могли отримати замість українського паспорта російський або ж папірець ніким не визнаних Л/ДНР.

Фото: voicesevas.ru

Черга за «паспортом» так званої «ДНР/ЛНР» до 2023 року

Щоб одержати російський паспорт, мешканцям окупованих територій потрібно мати так звані «паспорти» ДНР/ЛНР. Працівників бюджетних установ, місцевих «МВС», військових, пенсіонерів змушують отримати ці документи.

Такий «аусвайс» (за влучним визначенням секретаря РНБО Олексія Данілова) гарантує, що мешканці окупованих територій не втратять роботу та місцеву пенсію. Крім того, у бюджетних установах існує план, за яким кожного місяця керівники відповідних структур повинні відзвітувати про кількість працівників, які отримали так звані «паспорти республіки». Якщо місячний план не виконано, директора звільняють. Тих, хто відмовиться від «паспортів», погрожують залишити без зарплати.

Робота в бюджетній сфері – фактично єдиний шанс вижити на окупованій території. Це стабільна зарплата, якої майже немає в небюджетних галузях. На шахтах і заводах в окупації, які є містоутворювальними підприємствами, зарплати постійно затримують по кілька місяців, а буває й довше.

За відсутності «документа» невизнаних республік силовики тиснуть на тих, хто живе в окупації. Під час перевірки вимагають показати так званий «паспорт». Якщо його немає, наполегливо цікавляться: чому досі не оформлено?

Лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін заговорив про так званий «закон про громадянство ДНР». Цим «законом» тих, хто не має аусвайсів «ДНР», хочуть позбавити права володіти майном, отримувати спадок, займатися бізнесом і продавати нерухомість. Йдеться навіть про можливість затримання на 30 діб під час перевірці документів до «з'ясування особи».

Фото: novoross.info

Станом на січень цього року на окупованих територіях видано 1,2 мільйона так званих «паспортів ДНР/ЛНР». Черга, щоб подати документи на «громадянство» псевдореспублік, розтяглась аж до 2023 року. Поза нею видають бюджетникам, військовим і тим, хто домовиться за певну суму.

Щоб отримати «паспорт ДНР», потрібно піти у так званий реєстраційний центр - таких на окупованій території Донецької області 21. Туди можна записатися у чергу або онлайн, але на місці все одно треба відстояти, щоб отримати талончик на запис. Після цього протягом 10 днів заявника запишуть на певний день подати документи.

Якщо документи українською мовою, необхідно їх перекласти на російську. За це треба заплатити від 100 до 300 рублів. Залежності від того, скільки документів треба перекласти. Також за «паспорт ДНР» необхідно заплатити 250 рублів (91 гривню). Після цього треба піти у міграційну службу, там відстояти живу чергу та подати вже перекладені документи з квитанціями про оплату. Тільки після цього через два-три місяці можна стати власником ніким невизнаного «паспорта ДНР».

У так званій «ЛНР» процедура отримання «паспорта» майже ідентична. Єдине, там документи приймають у структурах, створених на місці колишніх паспортних столів. Заплатити за так зване «громадянство ЛНР» доведеться 490 рублів і «держмито» 80 рублів (загалом 209 гривень).

Ще однією відмінністю між так званими «ЛНР» і «ДНР» є вік, коли діти отримують «паспорти». У Донецькій області – 14 років, у Луганській – 16.

Фото: censor.net

Паспорт РФ отримати простіше

Єдиний зиск, якщо це так можна назвати, від «паспортів ДНР/ЛНР» для мешканців окупованих територій – можливість отримати громадянство Росії. До 2019 року російський паспорт було отримати непросто, а до 2020 ще й відносно дорого. У 2019-му Путін своїм указом спростив процедуру видачі російського громадянства для жителів окупованих територій. Це скоротило час розгляду документів на громадянство до 3-6 місяців та скасовувало норму про проживання в Росії упродовж п'яти років.

А вже 2020 року Держдума скасувала держмито в розмірі 3,5 тисячі рублів для жителів окупованих територій, які хочуть отримати паспорт РФ. Для прикладу: за даними російського парламенту, середня заробітна плата у так званій «ЛНР» становить 10 тисяч рублів (3,6 тисячі гривень), у «ДНР» – 12 тисяч рублів (4,4 тисячі гривень). Середня пенсія – на рівні 5 тисяч рублів (1834 гривні).

Після цих рішень кількість отримувачів паспорта РФ на окупованих територіях різко зросла. Станом на січень 2021 року жителі ОРДЛО отримали вже майже 450 тисяч паспортів РФ. Втім це менше, ніж прогнозували у Держдумі. У березні минулого року депутат Ігор Водолазький говорив про необхідність видати 600-800 тисяч паспортів до кінця 2020-го.

Отримати паспорт РФ можна після одержання «паспорта ДНР/ЛНР». Для цього треба подати відповідні документи в місцевий паспортний стіл або представництво місцевого «МВС». За кілька тижнів на телефон приходить СМС із датою й адресою отримання «документа» в місті РФ.

Фото: Петр Саруханов Жителі ОРДЛО, які бажають отримати паспорт РФ, в черзі на подачу документів.

Із цією метою організовано цілі «паспортні рейси»: заздалегідь домовляєтеся з водієм, вас записують на конкретний день - і за 500 рублів з особи, або 180 гривень, відвозять по паспорт у Росію. Такі рейси відбуваються щодня. Важливо, щоб під час незаконного перетину кордону на окупованій частині Донбасу та РФ був «паспорт ДНР/ЛНР». Якщо його немає, бойовики висадять на кордоні.

Уже на місці під гімн Росії необхідно скласти присягу. За додаткових 550 рублів відразу можна отримати ще й закордонний паспорт Росії.

Звичайно у новому паспорті немає прописки, але й без неї можна безкоштовно отримати інші російські документи – СНІЛС (індивідуальний номер у мережі пенсійного забезпечення, без нього не можна оформитися на роботу, оформляти пенсію, вступати в навчальний заклад тощо), медичний страховий поліс та ІПН.

Фото: dan-news.info Мешканці ДНР складають присягу та отримують паспорти РФ в селі Покровське Ростовської області, Росія

СНІЛС можна отримати за 10-15 хвилин у відділенні пенсійного фонду лише за наявності ксерокопії паспорта, медичне страхування - теж безкоштовно в будь-якій страховій компанії, а ІПН - на порталі «Госуслуги» або у відділені Федеральної податкової служби, заповнивши анкету та подавши ксерокопію паспорта. На бланку заяви спеціалісти пишуть олівцем «ДНР/ЛНР».

Також минулого року вони оформляли ковідні виплати на дитину – 5 тисяч рублів (1841 гривня) дітям до трьох років та 10 тисяч рублів (3682 гривні) – дітям від трьох до 15 років та допомогу по безробіттю – три тисячі рублів (1104 гривні). Ці гроші можна було отримати без прописки в липні-жовтні минулого року.

Усі ці послуги часто можна одержати поряд із місцем, де видають паспорти.

Проте отримати російську пенсію та влаштуватись на роботу, не купуючи патент, може лише той, хто переїде до Росії. Прописуються «нові громадяни» РФ часто або в родичів, або за гроші деінде. Прописка таких «громадян» перетворилась на прибутковий бізнес. Кілька ділків купують на кордоні з РФ старі розбиті будинки та за гроші прописують там кого завгодно в довільній кількості. Це допомагає оформити пенсії та влаштуватися на роботу, якої у «ДНР/ЛНР» майже немає.

Наразі це не масове явище, бо багато людей не готові відмовитися від пенсій в Україні, особливо шахтарі. Також не в усіх є гроші, щоб заплатити за прописку.

Фото: dan-news.info Мешканка ДНР оформляє паспорт громадянина РФ в селі Покровське Ростовської області

Російський паспорт як привід для війни

У середині 2000-х років в Абхазії та Південній Осетії почали роздавати російські паспорти. І саме «захист співвітчизників» став формальним приводом для агресії Росії проти Грузії 8 серпня 2008 року. Тоді у своїй промові Дмитро Медведєв посилався на пункт 2 статті 61 Конституції РФ «Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами».

Уже 21 квітня Путін виступить зі зверненням до Федеральних зборів, у якому може запросити дозвіл на використання військ за кордоном. А вже наступного дня цю забаганку Путіна може підтримати Рада Федерації, яка збереться на засідання 22-23 квітня. Те саме відбувалось у 2014 році під час окупації Криму. Очільниця Ради Федерації Валентина Матвієнко вже встигла заявити, що «звернення до Федеральних зборів Путіна змінить систему координат».

Водночас у Донецьку 22-23 квітня окупаційні адміністрації проведуть форум «Единство русских: защита прав и свобод». На ньому, зокрема, обіцяють представити програму возз’єднання з РФ. Не можна виключати того, що на цьому так званому форумі маріонетки Кремля будуть просити Путіна вкотре «захистити народ Донбасу» чи приєднати «ДНР/ЛНР» до Росії.