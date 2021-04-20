Тищенко заявив, що вечірка в готелі Києва не порушує карантин

Він зазначив, що ніяких кримінальних чи адміністративних справ щодо нього не відкрито.

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко прокоментував вечірку, влаштовану в готелі у центрі Києва в умовах карантину.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, святкування проводилося не в ресторані, а в готельному номері. Проведення масових заходів в таких умовах, як пояснив депутат, не забороняється українским законодавством.

“З юридичної точки зору - і це аксіома для нашого карантинного часу - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені. Підкреслю, що мова йде саме про номерах готелю, а не про ресторан як про це, не розібравшись, написала частину журналістів”, - написав Тищенко.

Він зазначив, що ніяких кримінальних чи адміністративних справ щодо нього не відкрито.

“Проте, я буду повністю сприяти поліції в розслідуванні (якщо воно необхідне при очевидних фактах). А суму, витрачену на свято, дружина обов'язково внесе в декларацію, якщо того вимагатиме законодавство. Однак, виходячи з позицій суспільної моралі, я цілком визнаю, що подібна ситуація могла обурити українське суспільство. Тому приношу свої найщиріші вибачення”, - повідомив нардеп.

Він уточнив, що на вечірці було трохи більше 20 людей,які раніше перехворіли на ковід. Всі вони за добу здали тести, а святкування проходило в тісному, “майже родинному” колі.

“Протягом останніх двох років через величезної кількості роботи я практично не приділяв уваги родині. Це мої мотивації. І звичайно, в цих мотиваціях ні формально, ні неформально і близько немає бажання порушити карантин або хизуватися подібним порушенням. І я не тільки депутат, але і проста людина, у якої теж є сім'я. Прошу не піддаватися маніпуляціям хейтерів в інтернеті”, - наголосив Тищенко.

Він також визнав свою вину перед суспільством та висловив готовність понести політичну відповідальність.

Нагадаємо, депутат Верховної Ради від “Слуги народу” Микола Тищенко цими вихідними влаштував для своєї дружини вечірку в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі Києва. Її відвідали близько 30 бізнесменів та політиків.

В Києві зараз діє жорсткий локдаун. Масові зібрання заборонено, звичайних людей не пускають в громадський транспорт без спеціальних перепусток.

Рік тому під час першого локдауну Тищенко вже потрапляв у подібний скандал. Тоді розслідувачі Bihus.Info. повідомили, що під час карантину київський ресторан "Велюр", пов'язаний з нардепом від "Слуги народу" Миколою Тищенком, продовжує працювати і приймати "відомих у політичних колах людей".

Національна поліція в понеділок відкрила кримінальну справу через вечірку в київському готелі.