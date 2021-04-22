​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
​Разумков вибачився за вечірку Тищенка
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
На Харківщині затримали автобуси з "тітушками", які хотіли дестабілізувати ситуацію для "картинки" в росЗМІ
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Контррозвідка СБУ затримала танкіста "ДНР", він надає важливі свідчення про російську агресію в Україні
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
Чехія вимагає від Росії повернути висланих дипломатів, у Кремлі відповіли
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
У Києві обстріляли робітників, які фрезирували асфальт, одного поранено (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
Лідер компартії Росії Зюганов закликав Путіна до "офіційного" військового вторгнення в Україну
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
ГоловнаПолітика

В Україну за три дні прибуло не менше трьох військово-транспортних літаків НАТО

З 2 до 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну

В Україну за три дні прибуло не менше трьох військово-транспортних літаків НАТО
Фото: пресс-служба президента Украины

Щонайменше три військово-транспортні літаки ВПС США, Британії та Канади за останні три дні прибули до України.

Це випливає з даних західних авіаспостерігачів, які відстежили їх маршрут за сигналами бортових транспондерів, передає "Інтерфакс-Україна".

До Києва з американської бази в німецькому місті Штутгарт, де розміщується штаб Європейського командування збройних сил США, здійснив політ військово-транспортний літак C-130J Hercules, а з Великої Британії - BАe 146-200. Ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III ВПС Канади після трансатлантичного перельоту здійснив посадку у Львові.

Крім того, був також зафіксований політ з США до Львова літака компанії Omni Air International, яка надає чартерні послуги Пентагону.

З 2 до 12 квітня військові літаки НАТО виконали, принаймні, шість рейсів в Україну. Зокрема, до Києва з Штутгарта і столиці Латвії здійснили рейси два військово-транспортні літаки ВПС США C-130J Hercules. Крім того, до Києва з американської авіабази Рамштайн у Німеччині прибули C-130J Hercules і C-17 Globemaster III, ще один важкий транспортник C-17 Globemaster III після трансатлантичного перельоту з США здійснив посадку у Львові.

У столиці України також сідав британський транспортний літак BАe 146-200, що вилетів з польського міста Познань, де розташований штаб 5-го корпусу Армії США.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з його українським колегою Володимиром Зеленським, що відбувся 2 квітня, заявив, що Сполучені Штати не залишать Україну без підтримки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,

Читайте також