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Єрмак проінформував послів країн G7 про ситуацію біля кордонів України

Він також розповів про перебіг переговорів щодо припинення війни і встановлення миру.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з послами країн "Великої сімки"

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

"Насамперед Андрій Єрмак проінформував дипломатів про безпекову ситуацію на Донбасі й біля кордонів України та про перебіг переговорів щодо припинення війни і встановлення миру, зокрема на рівні політичних радників лідерів країн – учасниць Нормандського формату", - йдетьсяу повідомленні.

Він зазначив, що на останній відеоконференції радників 19 квітня через позицію Російської Федерації не вдалося дійти згоди щодо тексту спільної заяви на підтримку відновлення режиму припинення вогню на Донбасі. З іншого боку, 20 квітня, під час засідання робочої групи ТКГ з питань безпеки практично був узгоджений повний текст з доповненнями української сторони щодо заходів з підтримки режиму припинення вогню.

"Я сподіваюся, що вдасться знайти вихід, щоб за посередництва СММ ОБСЄ ефективно контролювати порушення режиму припинення вогню. Також українська сторона запропонувала, щоб група з безпеки ТКГ безумовно збиралася у випадках, якщо обстріли на Донбасі спричинять загибель людей. Вважаємо, що має бути більш сувора відповідальність за снайперські обстріли", – сказав Єрмак.

Крім того, керівник Офісу Президента зазначив, що не рухається процес взаємного звільнення утримуваних осіб.

"Україна заявила, що ми готові зі свого боку напередодні Великодня віддати п'ятьох людей. Це переважно жінки та хворі. На жаль, поки що з іншої сторони ми нічого не почули", – розповів він.

Андрій Єрмак також наголосив, що Україна, як і вся міжнародна спільнота, вимагає й чекає відведення російських військ від українських кордонів, і для цього важливим є дипломатичний тиск з боку країн G7.

Крім того, за його словами, надзвичайно важливою є підтримка з боку країн "Великої сімки" шляху України до ЄС і НАТО.

Нагадаємо, 20 квітня підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі узгодила проєкт Доповнення до заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

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