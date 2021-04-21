На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
На вечірку Тищенка в Києві прийшли колеги по фракції і бізнесмени, - "Схеми"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Степанов відповів Марченку на "персонажа з 12 стільців"
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Сергей Марченко: «В чем проблема у меня со Степановым? Он ведет себя как персонаж из «12 стульев»
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
Нардеп зі "Слуги народу" приїхав на зустріч до Лукашенка, якого Україна не вважає президентом Білорусі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
В російському Сенаті відреагували на пропозицію Зеленського зустрітися на Донбасі
России нужна изоляция
России нужна изоляция
Олигархи: ЗеОбнуление?
Олигархи: ЗеОбнуление?
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Кабмін продовжує карантин і режим надзвичайної ситуації до 30 червня
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо Росії (оновлено)
ГоловнаСвіт

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Чернівецької області

Продаж квитків на відповідні напрямки вже відкрито.

"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Чернівецької області
Фото: ucraine.info

“Укрзалізниця” з 22 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.

Як повідомляє департамент інформаційної політики та зв'язків з громадськістю “Укрзалізниці”, це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки.

Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

  • №7/8 Київ-Чернівці-Київ;
  • №117/118 Київ-Чернівці-Київ;
  • №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;
  • №357/358 Київ-Рахів-Київ.

Повідомляється, що продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також