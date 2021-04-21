"Укрзалізниця" відновлює рух поїздів до Чернівецької області

Продаж квитків на відповідні напрямки вже відкрито.

“Укрзалізниця” з 22 квітня відновлює повноцінне курсування поїздів далекого сполучення до Чернівецької області.

Як повідомляє департамент інформаційної політики та зв'язків з громадськістю “Укрзалізниці”, це стало можливим завдяки рішенню Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, згідно з яким у регіоні скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки.

Так, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом таких поїздів:

№7/8 Київ-Чернівці-Київ;

№117/118 Київ-Чернівці-Київ;

№135/136 Одеса-Чернівці-Одеса;

№357/358 Київ-Рахів-Київ.

Повідомляється, що продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 27 квітня відновлює пряме щоденне залізничне сполучення між Кривим Рогом та Одесою.