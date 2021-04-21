"Пошкодують так, як давно ні про що не шкодували".

Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін застеріг світ від переходу червоних ліній щодо РФ.

"Недружні акції щодо Росії не припиняються. У деяких країнах завели непристойну звичку з будь-якого приводу, а частіше за все взагалі без приводу чіпляти Росію. Спорт якийсь! Ми ведемо себе якомога стриманіше, можна сказати скромно", - заявив Путін під час щорічного послання Федеральним зборам РФ.

Він додав, що Росія хоче мати хороші стосунки з усією світовою спільнотою, але постійно стикається з хамством.

"То тут, то там чіпляють Росію, а навколо них, як навколо Шерхана, крутяться дрібні "табаки". Все як у Кіплінга. Підвивають, щоб задобрити свого суверена", - сказав Путін.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

"Ми не хочемо спалювати мости, але якщо хтось сприймає наші хороші наміри як байдужість чи слабкість і сам має намір спалити чи навіть взірвати ці мости, повинен знати, що відповідь Росії буде асиметричною, швидкою і жорсткою", - сказав Путін.

За його словами, організатори спроб замаху на "корінні інтереси безпеки" Російської Федерації "пошкодують про це так, як давно ні про що не шкодували".

"У нас вистачить терпіння, відповідальності, професіоналізму, впевненості у собі та своїй правоті і здорового глузду при прийнятті рішень. Сподіваюсь, що нікому не прийде в голову перейти щодо Росії так звану червону лінію, а де вона буде проходити, це ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", - сказав Путін.

Нагадаємо, що від послання Путіна до парламенту очікували якого сигналу щодо України. Окремі коментатори заявляли, що він може заявити або про включення окупованих територій Донецької і Луганської областей до складу Росії, або про визнання їх суверенітету. Цього не сталося, і слово "Україна" у посланні прозвучало лічені рази і лише в контексті порівняння долі Віктора Януковича та Олександра Лукашенка, якого начебто намагалися вбити.