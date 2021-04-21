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Акції Netflix подешевшали на 11% через низьке зростання кількості підписників

У першому кварталі року сервіс додав на 2 млн менше підписників, ніж планувалося.

Акції Netflix подешевшали на 11% через низьке зростання кількості підписників
Фото: EPA/UPG

У першому кварталі 2021 року стрімінговий відеосервіс Netflix зіткнувся з уповільненням зростання підписників. Так, ціна акцій Netflix впала на 11%, а  ринкова вартість компанії зменшилася майже на $ 25 млрд.

Про це пише The Guardian.

У першому кварталі року сервіс додав 4 млн нових підписників, що на 2 млн менше, ніж початковий план - 6 млн підписників.

За останні три місяці 2020 року Netflix додав 8 млн підписників.  

У компанії пов'язали уповільнення зростання кількості підписників з повільним виробництвом контенту через пандемію коронавірусу. Також Netflix стикається з більш жорсткою конкуренцією з боку сервісів Disney+, Peacock від Comcast NBCUniversal, а також від Apple і Hulu.

"Ця динаміка також сприяє зменшенню кількості контенту в першій половині 2021 року, і, отже, ми вважаємо, що зростання числа передплатників сповільниться", - йдеться у повідомленні компанії

У фінансовому ж відношенні останній квартал Netflix виправдав очікування. Виручка компанії виросла на 24% в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, у березні минулого року в ЄС закликали Netflix і інші стрімінгові платформи не показувати відео у високій роздільній здатності через карантин.

 

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