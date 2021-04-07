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У Netflix розповіли, про що буде перший серіал принца Гаррі і Меган Маркл

Документальний проєкт випустять за підтримки Фонду нескорених, а над його створенням попрацюють оскароносні режисер і продюсер. 

У Netflix розповіли, про що буде перший серіал принца Гаррі і Меган Маркл
Фото: EPA/UPG

Продюсерська компанія герцога і герцогині Сассекских, принца Гаррі і Меган Маркл, презентує документальний серіал "Серця нескорених" про спортивні змагання ветеранів з усього світу, які зазнали травм у ході бойових дій.

У заяві стрімінгового сервісу Netflix, з яким подружжя має контракт, йдеться, що серіал розповість про військових, які тренувалися до участі в "Іграх нескорених" 2020 року, перенесених через пандемію на 2022 рік. Аналогічна інформація оприлюднена і продакшеном герцога і герцогині Archewell

До створення серіалу залучена команда оскароносних режисера Орландо фон Ейнсіделя та продюсера Джоанни Натасегари. 

Принц Гаррі став виконавчим продюсером серіалу, а фінансуватиме його заснований ним Фонд нескорених. 

"З перший "Ігор нескорених" у 2014 році ми знали, що кожен учасник матиме свій внесок у мозаїку рішучості і стійкості. Цей серіал дасть людям з усього світу вікно в зворушливі і живі історії конкурентів на шляху до Нідерландів наступного року", - прокоментував проєкт герцог Сассекський.

"Ігри нескорених" - міжнародні спортивні змагання параолімпійського стилю, засновані принцом Гаррі. У них беруть участь поранені військові і ветерани. Серед видів спорту - баскетбол на візках, волейбол сидячи і веслування у залі. Україна вперше взяла участь в "Іграх нескорених" у 2017 році на правах союзника НАТО в миротворчих спецопераціях. У Торонто збірна України завоювала 14 медалей.

Нагадаємо, що у вересні 2020 принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уклали багаторічний контракт із компанією Netflix. Пара заснувала продюсерську компанію, яка випускатиме документальні і художні фільми, серіали і дитячі програми. Їх транслюватимуть ексклюзивно на Netflix. 

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