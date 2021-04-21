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Речник Держдепу назвав Росію агресором і заявив, що Україна нічим її не провокує

Російська пропаганда звинувачує Україну в тому, що насправді робить сама РФ.

Речник Держдепу назвав Росію агресором і заявив, що Україна нічим її не провокує
Фото: state.gov

Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав Росію агресором і заявив, що Україна нічим її не провокує.

Про це він сказав на брифінгу в вівторок, 20 квітня, коментуючи посилення військової присутності Росії в Криму та вздовж кордонів з Україною.

"Дозвольте прояснити: агресор тут - Росія. Ми не бачили жодних ознак того, що Україна займається провокаціями чи ескалацією напруженості. Що ми бачили насправді - це російська дезінформаційна кампанія, покликана звинуватити України у тому, що робить сам Кремль", - сказав Прайс.

Він додав, що Росія зібрала біля кордонів України більше військ, ніж у 2014 році під час окупації Криму. За словами речника, це може бути лише спроба залякати Україну, але запевнив, що США у будь-якому випадку підтримує уряд та народ України.

Нагадаємо, що 20 квітня президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням, в якому запропонував Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Він сказав, що Україна не хоче війни, але готова до неї та буде захищатися від агресії.

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