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​Путін: "Можна як завгодно ставитися до Януковича або Лукашенка, але планувати вбивство - це занадто"

Президент РФ прокоментував повідомлення про начебто підготовку замаху на Лукашенка.

​Путін: "Можна як завгодно ставитися до Януковича або Лукашенка, але планувати вбивство - це занадто"
Фото: kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін вважає, що планувати вбивства вищих посадових осіб "це вже занадто". Так він прокоментував повідомлення про нібито підготовку замаху на Олександра Лукашенка. Те ж саме, за його словами, стосується і колишнього президента України Віктора Януковича.

Про це Путін заявив у своєму посланні до Федеральних зборів.

"Маю на увазі факти прямої спроби організації в Білорусі державного перевороту і вбивства президента цієї країни. При цьому характерно, що навіть такі кричущі дії не знаходять осуду колективного Заходу. Ніхто цього просто нібито і не помічає", - сказав президент РФ.

Фото: kremlin.ru

"Повторюю, можна як завгодно ставитися до того ж Януковича, якого теж мало не вбили і відсторонили від влади за допомогою збройного перевороту. Можна мати будь-яку точку зору з приводу політики президента Білорусі Олександра Лукашенка. Але практика організація держпереворотів, планів політичних вбивств, в тому числі і вищих посадових осіб, - це вже занадто. Усі межі перейшли вже", - додав Путін.

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 17 квітня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що іноземні спецслужби готували замах на нього і хотіли "посадити в льох" його дітей. Жодних доказів своїх слів він не навів.

Експрезидент України Янукович і його захист також заявляли про неодноразові спроби його на шляху втечі з резиденції "Межигір'я" за кордон під час Революції Гідності, у період з 21 по 23 лютого 2014 року. Зокрема, Янукович говорив, що 21 лютого його кортеж у Києві обстріляли з автоматів, потім Олександр Турчинов погрожував підняти винищувачі проти вертольота, на якому колишній президент летів з Харкова до Донецька. Після цього 22 лютого кортеж Януковича нібито мало не потрапив у засідку "озброєних людей, озброєних автоматичною зброєю".

1 березня 2014 року, перебуваючи на території РФ, Янукович вчинив державну зраду, звернувшись із письмовою заявою до Путіна з проханням використовувати російські війська на території України. Згодом це призвело до втрати Україною Криму та окупації частини Донбасу.

У 2018 році співробітник Управління держохорони Віктор Різниченко, який був охоронцем Януковича і 21-23 лютого 2014 року супроводжував його під час втечі з України, розповів, що ніяких замахів на експрезидента не було.

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