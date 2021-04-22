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​США поставили за мету вдвічі зменшити викиди до 2030 року

Америка є основним забруднювачем атмосфери разом з Китаєм.

​США поставили за мету вдвічі зменшити викиди до 2030 року
Фото: depisitphotos/vladvitek

Сполучені Штати Америки поставили за мету до 2030 року зменшити викиди парникових газів на 50-52% в порівнянні з 2005 роком.

Про це у четвер оголосили представники Білого дому, пишуть американські ЗМІ.

Нова незобов'язуюча ціль, оголошена перед кліматичним самітом, вдвічі амбітніша за попередню, встановлену адміністрацією Барака Обами. Вона передбачала скорочення викидів на 26-28% до 2025 року.

Заявлена мета відповідає оптимістичному сценарію, за якого температура Землі у 2100 році буде на 1,5 °С вище доіндустріального рівня. Поки що планета рухається за сценарієм, який передбачає потепління на 3 °С до 2100 року.

Очікуються, що всі 40 світових лідерів, яких президент Джо Байден запросив на цей саміт, повідомлять про нові зобов'язання скоротити викиди. Великобританія та Євросоюз, наприклад, до 2030 року збираються зменшити викиди на 68% і 55% відповідно.

Китай, який разом зі США є головним забруднювачем атмосфери, хоче досягнути вуглецевої нейтальності до 2060 року.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України в 2018 році прийняв стратегію низьковуглецевого розвитку України. Вона передбачає що у 2050 році викиди парникових газів (вуглекислий газ, метан, оксид азоту) в Україні становитимуть 35% від рівня 1990 року.

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