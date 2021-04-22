У п’ятницю на більшій території України дощитиме

Уночі у західних областях на поверхні ґрунту заморозки до -5°.

У більшості областей у п'ятницю, 23 квітня, короткочасний дощ, місцями гроза, лише вночі в південно-східній частині без опадів, вітер західний, 7-12 м/с.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Температура вночі 23 квітня 2-7° тепла, в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; удень 9-14° тепла, в південних і східних областях 15-19°.

На високогір'ї Карпат - дощ і мокрий сніг, температура протягом доби від 3° морозу до 3° тепла.

У Києві у ніч на п'ятницю та вранці 23 квітня короткочасний дощ, можлива гроза, вдень без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

У суботу, 24 квітня, вночі на Лівобережжі помірний, удень у північній частині, Полтавській і Харківській областях невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-8° тепла, в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях заморозки в повітрі 0-3°; температура вдень 6-11° тепла, в південній частині, східних та Дніпропетровській областях 10-15°.

У Києві в ніч на суботу без істотних опадів, удень невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 7-9° тепла.