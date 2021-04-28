З'явився текст законопроєкту Зеленського про кримінальну відповідальність за контрабанду

На сайті Верховної Ради опублікували текст законопроєкту №5420 про повернення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, який на минулому тижні зареєстрував президент Володимир Зеленський.

Він передбачає, що у Кримінальному кодексі з'являться дві нові статті: 201-2 "Контрабанда товарів", 201-3 "Контрабанда підакцизних товарів", 201-4 "Недостовірне декларування товарів".

Контрабанда товарів буде каратися штрафом 10-25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-425 тисяч гривень). Якщо особа раніше вже попадалася на контрабанді або займає якусь посаду, сума штрафу буде більшою - 50-75 тисяч неоподатковуваних мінімумів (0,85-1,3 млн гривень). Передбачене законопроєктом покарання за контрабанду товарів, вчинену організованою групою, - позбавлення волі на строк від 7 до 11 років з конфіскацією майна.

За контрабанду підакцизних товарів каратимуть суворіше. Штраф може сягати 2 млн гривень, а тюремний строк - 12 років.

Недостовірне декларування товарів каратиметься штрафом від 10-17 тисяч неоподатковуваних мінімумів (170-289 тис. гривень). Від кримінальної відповідальності за цією статтею можна буде відкупитися (тільки не митникам) у випадку сплати подвійного розміру несплаченого митного платежу.

Досудове розслідування за новими статтями здійснюватиме Бюро економічної безпеки України, а до його запуску - слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.

Нагадаємо, що зараз кримінальна відповідальність за ст. 201 "Контрабанда" передбачена за переміщення через митний кордон України поза митним контролем лише культурних цінностей, отруйних, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї, боєприпасів і спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

За статтею 201-1 також забороняється переміщення через митний кордон України поза митним контролем лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, необробелних лісоматеріалів, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.