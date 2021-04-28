"Центренерго" у квітні сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень

На даний момент заборгованість перед державними вугледобувними підприємствами з боку ПАТ "Центренерго" відсутня, заявляють у компанії.

Для забезпечення операційної діяльності і подальших відвантажень згідно укладених договорів, з початку квітня ПАТ "Центренерго" сплатило державним шахтам понад 475 мільйонів гривень. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Центренерго".

У компанії зазначили, що ПАТ "Центренерго" — єдиний споживач вугілля державних шахт, що за прямими контрактами викуповує майже весь обсяг їх видобутку. Але нинішня закупівельна ціна вугілля – 1650 грн/т — не дозволяє ПАТ "Центренерго" вийти на рівень рентабельності, зазначають у компанії.

"ПАТ "Центренерго" вимушено конкурувати із приватними компаніями теплової генерації, що мають власні ефективні вугільні підприємства, які забезпечують економічно ефективну генерацію з конкурентною собівартістю", - йдеться у повідомленні.

"Вихід на рівень рентабельності є необхідною передумовою для ефективної роботи підприємства. Крім того, це забезпечить максимум бюджетних надходжень у ході майбутньої приватизації підприємства. Способом досягнення цієї мети стане створення вертикально інтегрованої компанії шляхом об’єднання ПАТ "Центренерго" з перспективними державними шахтами та залучення достатнього об’єму інвестицій для модернізації. Це дозволить забезпечити ефективну роботу не тільки “Центренерго”, так і державних шахт, що є переважно збитковими та потребуючими державних дотацій — проєктна потужність державних шахт складає 32,6 млн тонн на рік при фактичному обсязі видобутку 4,7 млн тонн/рік", - говорять у "Центренерго".

До складу “Центренерго” входять Трипільска, Вуглегірська та Зміївська ТЕС.