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Рада ухвалила рекомендацію повернути знижку на електроенергію для мешканців зон АЕС

За проголосували 311 народних депутатів. 

Рада ухвалила рекомендацію повернути знижку на електроенергію для мешканців зон АЕС
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Кабінету міністрів щодо повернення знижки на електроенергію для мешканців 30-кілометрової зони біля атомних електростанцій.

За постанову проголосували 311 депутатів.  

Документ є декларативним, оскільки не встановлює тариф, а лише рекомендує уряду переглянути його.

"Рекомендувати Кабінету Міністрів України невідкладно, протягом чотирнадцяти календарних днів з дня набрання чинності цією постановою,  встановити пільгову фіксовану ціну (тариф) на електричну енергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення", - йдеться у тексті постанови.

Пільга для мешканців зон біля АЕС перестала працювати з 1 січня 2021 року, коли уряд встановив фіксовану ціну для побутових споживачів. 

На позачерговому засіданні 13 квітня депутати відхилили всі постанови щодо зниження тарифів на комунальні послуги. 

Зміни мали бути внесені в частині встановлення тарифу на електроенергію населенню (у тому числі яке проживає в житлових будинках, обладнаних кухонними електроплитами) (зокрема і в сільській місцевості) за обсяг, спожитий до 100 кВт на год електроенергії на місяць (включно) в розмірі 0,90 грн за 1 кВт на год (з податком на додану вартість).

За аналогічного змісту постанову вже голосували узимку, тоді її ухвалили. 

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