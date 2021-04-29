Наглядова рада "Нафтогазу" висловила незгоду з рішенням Кабміну щодо роботи групи

Колишні члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України" висловили незгоду з рішенням Кабміну щодо низької оцінки результатів роботи правління. На їхню думку, збиток зумовлений непідвладними компанії обставинами.

Про це йдеться у зверненні колишніх членів наглядової ради "Нафтогазу", що є у розпорядженні LB.ua. Члени наглядової ради є колишніми, оскільки їх вчора звільнили, а працювати заново вони мають почати з 30 квітня.

"У рамках своєї компетенції ми здійснили оцінку результатів роботи цього складу правління у 2020 році та вважаємо їх дуже високими, а то й відмінними, враховуючи умови, в яких працювала команда", - йдеться у зверненні.

Колишній склад наглядової ради компанії звертає увагу на накопичену заборгованість газзбутів за газ, який компанія була зобов’язана їм постачати на умовах ПСО (покладених спеціальних обов’язків). Це зобов’язання уряд скасував з серпня 2020 року, та заборгованість досі залишається непогашеною.

"Згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності компанія нарахувала відповідний резерв сумнівної заборгованості, що призвело до від’ємного консолідованого фінансового результату Групи Нафтогаз. Та попри надзвичайно складні умови 2020 року компанія спромоглася досягти суттєвого додатного значення вільного грошового потоку, що стало винятковим здобутком у порівнянні зі світовими показниками нафтогазової промисловості й було можливим завдяки особливій дисципліні в управлінні капіталом і ліквідністю, яку було впроваджено в компанії новим правлінням, сформованим на початку 2020 року", - сказано в зверненні.

Крім того, у зверненні йдеться, що правління продемонструвало високі результати управління Групою "Нафтогаз" в умовах кризових явищ, спричинених COVID-19, і надзвичайно несприятливої ситуації на світових ринках енергоресурсів.

"І тому ми наголошуємо, що результати командної роботи правління в 2020 році вважалися дуже високими, а за відсутності річного збитку були б відмінними. Але збиток виник через непідвладні правлінню обставини. Та компанія знайшла можливості для формування фінансових ресурсів, необхідних для реалізації інвестиційної програми з метою досягнення цільових результатів майбутнього видобутку та фінансових показників", - сказано в документі.

Щодо звільнення Андрія Коболєва з посади голови правління компанії, то, на думку колишніх членів Наглядової ради, це "суперечить вимогам українського законодавства та Керівних принципів ОЕСР щодо корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності".

Крім того, йдеться у документі, з’являється серйозна загроза для "безперервності господарської діяльності Групи "Нафтогаз", а також реалізації реформи корпоративного врядування у державному секторі економіки України".

"Зважаючи на те, що Нафтогаз забезпечує понад 13% доходів бюджету, залучає кошти на міжнародних ринках капіталу, управління компанією в кращих практиках корпоративного врядування є важливим для фінансової стабільності держави", - підсумовують у зверненні.

Нагадаємо, що Кабмін учора провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка. Вітренка призначили терміном на рік.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.

29 квітня Андрій Коболєв повідомив, що віддав ключі від кабінету Вітренку. В "Нафтогазі" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".

Про звільнення Коболєва висловилися Держдеп і посли країн G7. Вони нагадали, "що корпоративне управління подібними підприємствами має бути вільним від політичного втручання".

Як з’ясувалося, Кабінет міністрів змінив правила призначення голови правління НАК "Нафтогаз", щоб цю посаду зміг отримати Юрій Вітренко.