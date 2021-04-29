Звільнення Коболєва може ускладнити переговори України з МВФ, - Bloomberg

Рішення уряду звільнити Андрія Коболєва з посади очільника НАК “Нафтогаз України” може ускладнити переговорний процес між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо залучення міжнародної допомоги у розмірі 5,5 млрд.

Про це пише Bloomberg.

“Несподіваний крок ризикує викликати занепокоєння західних донорів, зокрема Міжнародного валютного фонду, які підтримали Коболєва і були стурбовані масовим уходом реформаторів”, - йдеться у матеріалі.

Видання називає Коболєва головним архітектором енергетичної реформи в Україні, який “допоміг колишній радянській країні скоротити свій бюджетний дефіцит”, а також “привів Україну до багатомільярдної перемоги в судовому спорі проти російського "Газпрому" у 2018 році”.

Нагадаємо, 28 квітня Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.

У НАК "Нафтогаз України" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".