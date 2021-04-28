Ручна заміна голови "Нафтогазу" загрожує співпраці України з МВФ, - "Голос"

Звільнення урядом голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва і призначення на цю посаду Юрія Вітренка є фактичною практикою повернення до ручного управління, що може призвести до повернення корупційних схем у державну компанію та загрожує співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Про це заявила депутатка від «Голосу» Інна Совсун.



«Уряд дуже неочікувано провів заміну керівника «Нафтогазу» — у той момент, коли розпочалося засідання Комітету енергетики, на якому розглядається кандидатура Германа Галущенка на посаду міністра енергетики, з’являється новина про те, що уряд звільнив Коболєва. Після цього з’явилися новини про те, що на його місце призначили Вітренка», - зазначила Совсун.



«Документ, яким приймали це рішення, виглядає щонайменше дивно. Як прописане розпорядження, яким звільнено Коболєва і призначено Вітренка? Кабінет міністрів вказує на незадовільні показники Нафтогазу за минулий рік. Після цього звільняє наглядову раду, після цього наново призначає наглядову раду, і так само звільняє Коболєва і призначає Вітренка», - додала вона.

На думку депутатки, це порушує статут Нафтогазу і порушує зобов’язання перед МВФ щодо забезпечення незалежності Нафтогазу.