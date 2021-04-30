Поліція звинуватила керівництво заводу АТЕК в розтраті

Головне слідче управління Національної поліції висунуло підозру керівнику та голові наглядової ради київського заводу АТЕК у розтраті майна великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Слідство вважає, що у 2017 році вони незаконно, без реального отримання коштів, відчужили нерухоме майно – цілісний майновий комплекс акціонерного товариства на користь підконтрольної їм юридичної особи шляхом його формального продажу. Таким чином ПрАТ "АТЕК" було завдано понад 162 млн грн збитків.

Підозрюваним, імена яких не повідомляють, збираються обрати запобіжний захід.

У 2017 році генеральним директором "АТЕК" була Лариса Ільєнко, а головою наглядової ради - один з акціонерів Андрій Нагребельний.

Завод "АТЕК" (колишній "Червоний екскаватор") відомий корпоративним конфліктом між власниками і тим, що він став прихистком для "Національного корпусу" та загалом "азовського" руху. У січні 2016 року між "Азовом" і тодішньою адміністрацією "АТЕК" був укладений договір про оренду всієї території, цехів, складів, підсобних приміщень і допоміжних споруд заводу

У 2018 році поліція провела гучний обшук на заводі АТЕК в рамках кримінального провадження про можливі факти незаконного заволодіння майном підприємства.