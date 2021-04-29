Займання сталося під час руху автобуса на проспекті Правди.

На проспекті Правди в Подільському районі столиці у четвер, 29 квітня, згорів маршрутний автобус.

Жертв та постраждалих немає, інформує пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Повідомлення про займання автобуса на проспекті Правди, 66, надійшло рятувальникам 29 квітня о 13:44.

"Прибувши до місця виклику, вогнеборці встановили, що загоряння сталося під час руху в задній частині транспортного засобу. Пасажири та водій, які були в автобусі, самостійно його покинули. Не гаючи часу, бійці відразу ж приступили до гасіння пожежі", - сказано в повідомленні.

Вже о 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідувати. Внаслідок пожежі транспортний засіб згорів повністю.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

На місці події працювало три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у м. Києві.

Причина виникнення займання встановлюється.

Раніше в квітні у Харкові згоріли чотири автомобілі, постраждав 49-річний чоловік.