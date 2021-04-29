Одна з версій - помста за вбивство родича підозрюваного у 2006 році.

У середу, 28 квітня, в Миколаєві в ході спецоперації за участю бійців КОРДу затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства чоловіка, що сталося 15 квітня у дворі багатоповерхівок. Тоді 38-річний потерпілий отримав декілька вогнепальних поранень у спину, від яких загинув.

Про це повідомила пресслужба МВС.

На місці події співробітники слідчо-оперативної групи виявили гільзи, які вилучили та направили на експертизу.

Поліцейські встановили особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 17-річний житель мікрорайона Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за спричинення тяжких тілесних ушкоджень перехожому у Миколаєві, та обраний йому запобіжний захід, не був пов'язаний із триманням під вартою.

Фото: mvs.gov.ua

Після вбивства зловмисник втік на автомобілі, а пістолет викинув у річку.

"Одна з версій вбивства – це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі", - розповідає начальник ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Шайхет.

Наразі перевіряється коло друзів підозрюваного, у яких неповнолітній зловмисник, ймовірно, і придбав пістолет.

Фото: mvs.gov.ua

Хлопцю вручили повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 ККУ) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

нагадаємо, раніше в Києві поліцейські затримали 16-літнього юнака за підозрою у скоєнні потрійного вбивства. Зловмисник завдав власним батькам та 8-річному брату численних ножових поранень, від яких ті загинули на місці події.