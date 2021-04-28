Окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

З початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

У передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Водяного збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, 27 квітня внаслідок підриву військового авто загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області. Ще троє бійців отримали травми.