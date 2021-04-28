Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
Імітація замість політики: навіщо Зеленському Путін
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
350 тысяч заражений коронавирусом в сутки, кислородный кризис и нехватка крематориев. Что происходит в Индии
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Рада лишила вік молоді на рівні 35 років
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Після наради у Херсоні Зеленський доручив скликати РНБО
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Український науковець спалив свою дисертацію після захисту Кивою кандидатської
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
Що не так з додатком Дії «Вдома»? Спойлер: усе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
"Ширка" по-киевски: союз "Слуг", "ЕС" и "Майбаха" в столичном регионе
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Як Ахметов і децентралізація руйнують рейтинги ОПЗЖ на Донбасі
Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"
Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

Окупанти вісім разів відкривали вогонь на Донбасі
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

З початку цієї доби в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

У передмісті Красногорівки противник вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Неподалік Водяного, російсько-окупаційні війська чотири рази відкривали вогонь у бік позицій українських захисників із мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі населеного пункту Гнутове ворог здійснив обстріл із станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Біля селища Світлодарськ окупанти застосували великокаліберні кулемети та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Водяного збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат  серед наших захисників немає. Про всі факти порушень українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, 27 квітня внаслідок підриву військового авто загинув старший сержант ЗСУ Роман Гуляк з Волочиська Хмельницької області. Ще троє бійців отримали травми.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також