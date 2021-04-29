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Поліція склала постанову на двох киян, які курили в вагоні метро і показали це в інстаграмі

Їм загрожує штраф 10-15 неоподатковуваних мінімумів.

Національна поліція склала постанову на двох киян, які курили в вагоні метро. Відео з курінням виклала в інтернет сама порушниця, 21-річна жінка. Разом із нею курив у поїзді 24-річний чоловік, який сидів навпроти.

Після того, як про це написали в ЗМІ, поліція внесла запис про подію в журнал Єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення управління поліції в метрополітені.

"Ми опрацювали записи з камер відеоспостереження та встановили маршрут руху ймовірних порушників правопорядку у столичній підземці. Вже після зібраної інформації за прикметами встановили їх місцезнаходження. Свій вчинок вони пояснили, що курили цигарки та знімали відео задля розваги, аби потім його викласти до соціальної мережі", - цитує МВС начальника управління Михайло Ніконов.

Відносно них працівники управління поліції склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) та ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як молоді люди отримали спецперепустку на проїзд у метро під час карантину, не повідомляється.

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