​ПЦУ спростувала популярний міф про генеральне прибирання у Чистий четвер

Православна церква України заявила, що в чистий четвер віряни мають не влаштовувати генеральне прибирання осель чи омиватися водою, а сповідуватися і причащатися.

Про це повідомила пресслужба ПЦУ.

"Великий, або Чистий, четвер для віруючих християн – це не про генеральне прибирання власних помешкань, миття вікон, посуду чи прання. Це день очищення власної душі", - йдеться у повідомленні.

Церква закликає вірян в цей день причаститися, а ввечері вислухати читання 12 уривків з Євангелія, що розповідають про страждання Ісуса Христа та його розп’яття.

"Прибирання – це корисна і добра річ, але під час приготувань до Великодня не треба забувати про найважливіше – зустріти свято з чистою душею. Тож сплануйте провести Великий четвер так, щоби встигнути не лише прибрати своє помешкання, помити вікна чи спекти паски, а й з’єднатися з Господом у святій Євхаристії. Поставте Бога на перше місце, і тоді все у вашому житті буде на своїх, потрібних місцях", - зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, останній четвер перед Великоднем асоціюється з прибираннями та приготуваннями до свята. У цей день, як правило, наводять порядок в домі, перуть речі та миють вікна.

Цього року уряд не змінюватиме модель адаптивного карантину на свята. Однак, влада закликає українців уникати масових скупчень.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко дав рекомендації щодо святкування Великодня. Громадян просять утриматись від святкових відвідувань родичів та друзів, щоб не наражати один одного на небезпеку.