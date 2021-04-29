Рада провалила законопроєкт про електрошокери для поліції

Верховна Рада відхилила проєкт Закону про внесення змін до статті 45 Закону України "Про Національну поліцію" (реєстр. 4375).

Документ у першому читанні підтримали 126 народних депутатів при необхідних 226.

цей документ дозволяє поліції застосування електрошокерів для затримання осіб, які чинять злісний фізичний супротив, та для затримання злочинця, який намагається втекти.

Також проєкт закону дозволяє застосувати шокер для затримання особи, яка чинить збройний опір або намагається втекти з-під варти та для озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю чи здоров’ю людей, зокрема поліцейського.

У чинній редакції п.6 ч.3 ст.45 "Закону про Нацполіцію" електрошокери дозволено використовувати для: відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та/або об`єкт, що перебуває під охороною та для відбиття нападу тварини, що загрожує життю і здоров`ю особи чи поліцейського.

Нагадаємо, що рік тому Кабмін ініціював розширення підстав для використання поліцейськими електрошокерів. Тоді ж Кабінет міністрів спрямував на розгляд Верховної Ради ініціативу щодо внесення змін до Закону "Про Національну поліцію", а саме - у ст.45 пропонується додати пункт, який дозволить розширити підстави для використання поліцейськими електрошокерів. Голова МВС Арсен Аваков наголосив, що застосування електрошокових пристроїв контактної та контактно-дистанційної дії – це "гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє припинити правопорушення і зупинити зловмисника, завдавши йому меншої шкоди в порівнянні з вогнепальною чи травматичною зброєю".