Ватикан: Папа Римський не відмовить у проханні прийняти Зеленського і Путіна

Кардинал Сандрі заявив, що поки що йому про можливість зустрічі не відомо.

Кардинал Римо-Католицької церкви Леонардо Сандрі заявив, що Папа Римський Франциск не відмовить, якщо його попросять прийняти зустріч Володимира Зеленського і Володимира Путіна.

Про це він сказав газеті La Reppublica, коментуючи слова Зеленського про те, що Ватикан міг би стати місцем зустрічі з Путіним.

Сандрі сказав, що Конгрегація Східних церков, яку він очолює, не знає про можливу зустріч Зеленського з Путіним, але Святий Престол дійсно міг би підтримати мирний процес в Україні.

Кардинал додав, що "загалом, коли просять про допомогу у сприянні миру та примиренню, Святий Престол ніколи не відмовляє".

Він також нагадав, що Папа Франциск неодноразово молився за мир в Україні.

Нагадаємо, що на минулому тижні Зеленський запропонував Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу. Президент Росії у відповідь сказав, що Зеленський має спочатку провести мирні переговори з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а якщо хоче поговорити про російсько-українські відносини - то може приїхати у Москву в будь-який час.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою. За його словами, він хоче зустрітися саме з Путіним, а не з терористами.

Після цього виникла ідея зустрічі у Ватикані.