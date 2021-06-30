Зеленський зателефонував Папі Римському

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас".

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Папою Римським Франциском і привітав понтифіка з днем Святих Апостолів Петра і Павла.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ціную можливість продовжити наш з вами діалог. Святий Престол є світовим моральним авторитетом", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що розмова відбувається в період 20-ї річниці візиту святого Папи Івана Павла ІІ до України. Він наголосив, що в серцях мільйонів українців живе світла пам’ять про Івана Павла ІІ та його доленосний візит. Зеленський нагадав слова Папи про те, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", а Україна є невід’ємною східною легенею Європи. У контексті цих слів Зеленський зазначив, що візит Папи до України – це "кисень".

"На візит Вашої Святості чекає насамперед народ України", – зауважив президент.

Співрозмовники зазначили, що сьогодні Україна – це країна, де представники всіх релігій мирно співіснують і почуваються комфортно. У державі немає виражених міжконфесійних конфліктів і практично відсутні спекуляції на темі віри.

Зеленський також відзначив великий внесок Папи Римського у питання миру, міжрелігійного діалогу, захисту прав біженців, турботи про бідних.

Президент подякував Франциску за його постійні молитви за мир і спокій в Україні. Він також поінформував про жахливі наслідки війни на сході України.

"Ми розраховуємо на взаємодію зі Святим Престолом і вашу підтримку у привнесенні миру на Донбас. Підтримка світової спільноти й духовних лідерів є вкрай важливою", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що український народ чекає беатифікації митрополита Шептицького.

Нагадаємо, 15 червня Папа Римський призначив нового посла в Україні.