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Путін пообіцяв написати статтю про походження українського народу

Президент Росії вважає, що українців створили Річ Посполита і Австро-Угорщина.

Путін пообіцяв написати статтю про походження українського народу
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін вчергове назвав українців і росіян єдиним народом і пообіцяв незабаром написати про це статтю.

Про це він сказав під час прямої лінії 30 червня.

"Російський народ завжди намагалися розтягнути і подрібнити. Це з Середніх віків ще, з Речі Посполитої, бо Польща сама хотіла стати великою державою. А потім це підхопила Австро-Угорщина напередодні Першої світової війни", - сказав Путін.

"Як раніше у нас трактували етнічну складову? Були великороси, білоруси і малороси. Потім під діє зовнішніх факторів, а тоді ще більшовики внесли свій вклад, у нас почали розділяти єдиний російський народ Ми не зможемо поговорити про це детально. Я статтю напишу окрему. Окрему аналітичну статтю, і сподіваюсь, що і в Росії, і в Україні ознайомляться з нею", - заявив він.

Нагадаємо, в березні 2014 року Росія окупувала український Крим, а влітку і восени того ж року вторглася на територію Донецької та Луганської областей, підтримавши створені сепаратистами угруповання "ДНР" і "ЛНР".

Через агресію в Україні проти Росії діє низка санкцій Євросоюзу і США.

У червні 2019 року на економічному форумі в РФ Путін назвав українців і росіян одним народом і додав, що від самого початку "не було ніякої України".

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