Арахамія: НАБУ має зайнятися нардепом Тищенком

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що НАБУ має дослідити інформацію щодо можливих корупційних дій нардепа Миколи Тищенка.

Про це він заявив у інтерв'ю журналістам перед засіданням Верховної Ради, передає кореспондент LB.

"Якщо та інформація (розслідування Бігуса), я не знаю, про що ви кажете, якщо є така інформація, то я не можу втручатися в роботу правоохоронних органів. Я можу його відсторонювати, коли це пов’язано з політичною діяльністю. А коли це якась кримінальна діяльність, то цим займаються правоохоронні органи. До речі, якщо це ви кажете, пов’язано з паном Тищенко, то це підслідність НАБУ. Думаю, що ні в кого у цій країні немає сумніву, що НАБУ насправді — це самий незалежний правоохоронний орган в країні. Тому відсторонювати його буде виглядати політичною маніпуляцією якоюсь", — заявив він.

Арахамія додав, що особисто був у квартирі нардепа в Києві.

"Я був у нього у квартирі, яка є у нього в декларації. На Дружби Народів. Де він живе. І це не виглядає так, що це квартира, як у досвідчених парламентарів. Коли є квартира для журналістів, а є будівля, де вони живуть. Вона виглядає так, що там дитячі речі, розкидане все. Він там живе", — сказав він.

Голова фракції також прокоментував вчорашню сутичку Тищенка з колегою по фракції біля парламентського буфета.

"Мені сподобалася ця битва титанів 21 століття. З телефонами. Це нові тренди. Думаю, що це буде кочувати у виступах та конференціях по ІТ. Бо це насправді виглядає як 21 рік на дворі", - заявив керівник фракції СН.

Нагадаємо, що 28 червня Bihus.info оприлюднили нове розслідування, яке пояснює, "звідки у депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка та його родичів гроші на багатомільйонні будівельні проєкти та чому у фракції терплять витівки нардепа".

За даними журналістів, Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, а сам нардеп говорить, що він туди "їздить у гості". Також нардеп має інші об’єкти: елітну квартиру та частини бізнесу, що оформлені на членів родини на прізвище Сітак.