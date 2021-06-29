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Корнієнко пообіцяв вигнати зі "Слуги народу" депутата Васильковського у випадку доведення його вини

"Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію".

Корнієнко пообіцяв вигнати зі "Слуги народу" депутата Васильковського у випадку доведення його вини
Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко пообіцяв вигнати депутата Ігоря Васильковського з фракції, якщо суд визнає його винним у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп'яніння.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в кулуарах Верховної Ради у вівторок, 29 червня.

"У нас немає недоторканних, ми це неодноразово демонстрували. Якщо буде доведена його вина, він покине фракцію", - цитує Корнієнка "Цензор.нет".

Нагадаємо, що в ніч на 28 червня екіпаж патрульної поліції зупинив за порушення правил дорожнього руху автомобіль Toyota Land Cruiser, за кермом якого знаходився депутат Верховної Ради Ігор Васильковський.

На нього склади адміністративну постанову за ст.130 Кодексу про адміністративні правопорушення - керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. За неофіційною інформацією, у депутата була порушена координація рухів, а зіниці не реагували на світло. Від медичного обстеження на наркотики водій начебто відмовився.

Сам депутат назвав ці повідомлення замовним фейком.

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