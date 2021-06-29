Журналісти Bihus.info оприлюднили нове розслідування, яке пояснює, звідки у депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка та його родичів гроші на багатомільйонні будівельні проєкти та чому у фракції терплять витівки нардепа.

Про це йдеться у сюжеті "Тищенко без фільтрів".

За даними журналістів, що Тищенко має незадекларовану нерухомість - будинок, який його дружина називає житловим, а сам нардеп говорить, що він туди "їздить у гості". Також нардеп має інші об’єкти: елітну квартира та частини бізнесу, що оформлені на членів родини на прізвище Сітак.

Журналісти також з'ясували інформацію про схеми "розпилу" мільярдів гривень бюджетніх коштів, до якої, як виявилося, може мати причетність сім’я Тищенків. Так, компанія сестри Тищенка Юлії ПП "Експрес-К", серед інших підрядників, брала участь у будівництві столичного Подільсько-Воскресенського моста. Зазначається, що з бюджету її компанія отримала 16,5 млн гривень.

Журналісти наголошують, що не можуть пояснити, звідки у неї кошти на придбання землі та зведення цілого котеджного містечка. Однак це може пояснити її чоловік – Герман Блінов. За інформацією Bihus.info , він управляє компанією "Еко-буд-трейд", що отримала на будівництво мосту близько 6 млрд гривень. Сама компанія нічого при цьому не будує, а просто розподіляє ці кошти далі. Однією із таких компаній-"прокладок" є компанія саме пана Германа ТОВ "Позитив-В". За останні роки вона отримала сотні мільйонів гривень на "будівництво" моста.

За даними журналістів, грошовий фонд, який створив чоловік сестри Тищенка, фінансував вибори "Слуг народу". Ймовірно, саме це і пояснює, чому у фракції продовжують терпіти витівки народного депутата.

Раніше народний депутат Гео Лерос опублікував записи розмови між людьми, голоси яких схожі на голоси Тищенка та бізнесмена Дениса Комарницького. На цих записах обговорюється нібито напад на самого Лероса, а також обшуки у будинку Комарницького, які стосуються справи про розкрадання коштів на будівництві Подільсько-Воскресенського мосту.

Нагадаємо, у травні партія "Слуга народу" оголосила догану Тищенку, який 18 квітня під час локдауну в Києві влаштував вечірку до дня народження дружини. Інцидент обговорювали на засіданні фракції. Тожі голова фракції Давид Арахамія заявив, що головне, щоб Тищенко сплатив штрафи, бо було наявне порушення законодавства (карантинних норм). "Поїхати на фронт, купити хлопцям дрони, заплатити найбільший штраф, покликати на килим на політраду - санкції Тищенко", - процитувало Арахамію джерело LB.ua.

Пізніше під час пресконференції президент Володимир Зеленський сказав, що йому соромно за Тищенка, однак, повідомив, що партія "дала йому шанс виправитися".