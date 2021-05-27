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Податкова міліція прийшла з обшуком до замовника будівництва Подільського мосту

Справа стосується ухилення від сплати податків на суму 9 млн гривень.

Податкова міліція прийшла з обшуком до замовника будівництва Подільського мосту
Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Податкова міліція Києва в четвер, 27 травня, прийшла з обшуками в КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", яке є замовником будівництва Подільського мосту.

Про це повідомила пресслужба Державної фіскальної служби, в складі якої знаходиться податкова міліція.

Обшуки відбуваються у кримінальній справі за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України) під час проведення будівництва мосту на суму 9 млн гривень.

12 травня за цією ж справою відбувалися обшуки у підрядника будівництва Подільського мосту.

"Згідно з матеріалами слідства, одне із товариств, здійснюючи діяльність по будівництву Подільського мостового переходу, на замовлення КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», відображало в податковій звітності підрядні роботи від низки підприємств з ознаками транзитності та фіктивності", - йдеться в повідомленні.

Під час слідчих дій податкова міліція хоче знайти докази кримінального правопорушення.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро - один з найважливіших інфраструктурних проєктів у столиці України. Він повинен розвантажити Північний міст. Крім того, по ньому мала б проходити четверта гілка Київського метро.

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