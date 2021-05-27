Україна проситиме ОБСЄ перенести переговори ТКГ з Мінська через затримання рейсу Ryanair

"Літаки не будуть виконувати рейси в Білорусь, ми елементарно не можемо туди потрапити".

Перший президент, представник України в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що після інциденту з примусовою посадкою Ryanair українська делегація фізично не зможе приїжджати в столицю Білорусі на переговори Тристоронньої контактної групи.

Тому, сказав він у четвер в ефірі телеканалу "Україна 24", держава проситиме ОБСЄ про проведення майбутніх зустрічей в іншому місці.

"Навіть літаки не будуть виконувати рейси в Білорусь, ми елементарно не можемо туди потрапити. Тому, враховуючи ситуацію, що склалося, диктаторську поведінку, яку зухвало демонструє самопроголошений президент Лукашенко, ми не можемо розглядати питання про точку обговорення тих проблем, які називаються Мінський майданчик. Ми маємо шукати інший майданчик. Який? Будемо радитися і звертатися в першу чергу до ОБСЄ", - сказав Кравчук.

Він також прокоментував зустріч політичних радників лідерів країн "Нормандської четвірки", яка відбулася 26 травня.

"Одне й те ж питання обговорювалося. Ми ставим завдання - припинити вогонь. Всі сторони кажуть, і Росія в тому числі закликає припинити вогонь. Але поведінка реальна, що вони не хочуть припинити вогонь і роблять все, щоб загальмувати, зупинити, заблокувати прийняття конкретного рішення", - сказав Кравчук.

Він заявив, що всі пропозиції України відкидаються через позицію Росії про те, що стороною конфлікту мають бути ОРДЛО. "Але ОРДЛО є механізмом в руках Кремля, ми всі це бачимо", - підкреслив Кравчук.

Нагадаємо, що 5 вересня 2014 року в столиці Білорусі були підписані так звані Мінські угоди. Відтоді у Мінську проходять засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з приводу їх виконання. З 2020 року переговори відбуваються в режимі онлайн через пандемію коронавірусної хвороби.

Питання перенесення переговорів щодо Донбасу з Мінська час від часу піднімається уже кілька років. В 2018 році, наприклад, говорилось про перенесення їх в Казахстан. У 2020 році канцлер Австрії Себастьян Курц запропонував перенести переговори ТКГ щодо Донбасу із Мінська до Відня.

З осені 2020 року політичні відносини між Україною та Білоруссю було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах. У зв'язку з цим представники України в ТКГ на чолі з Леонідом Кравчуком та Олексієм Резніковим заявили, що відновлення переговорів у Мінську не буде можливим.