На Миколаївщині депутату оголосили підозру через стрілянину

Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Депутату Баштанської районної ради на Миколаївщині 25 травня вручено письмове повідомлення про підозру через поранення людини з вогнепальної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

Як зазначають у відомстві, підозру вручено за фактами замаху на вбивство, носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу та незаконного перероблення вогнепальної зброї.

Раніше, 13 травня, у полі неподалік села Новоінгулка між двома групами громадян стався збройний конфлікт, у результаті якої поранення отримали двоє чоловіків із обох сторін конфлікту.

"Наразі вирішується питання про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 травня на Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у правоохоронця та двох лісничих.