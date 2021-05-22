На Львівщині підстрелили поліцейського та двох лісничих

Їх поранили під час документування незаконної порубки лісу.

На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який стріляв у поліцейського та двох лісничих.

Про це повідомили в обласному управлінні поліції.

Увечері 21 травня у лісовому масиві неподалік села Лешнів Бродівського району правоохоронці виявили підводу з колодами сосни.

Близько 00:15, під час документування факту незаконної порубки лісу, з протилежного берега річки невідома особа вистрілила з невстановленої вогнепальної зброї. Поранення отримали 20-річний співробітник поліції і два лісничі – 34-річний майстер лісу та 49-річний інженер лісового господарства, співробітники Бродівського лісгоспу.

Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

На місці події працювали оперативники управління карного розшуку у Львівській області, слідчі слідчого управління поліції Львівщини, кінологи, експерти-криміналісти, співробітники криміналістичної лабораторії.

Невдовзі правоохоронці встановили особу зловмисника, яким виявився 19-річний місцевий житель. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що постріли були здійснені з мисливської рушниці.

Поліцейського з проникаючим вогнепальним пораненням шиї госпіталізовано, працівники лісової охорони після огляду лікарів від госпіталізації відмовилися. На даний час загрози життю поранених немає.

Слідчі відділення №1 Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.