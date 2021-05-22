На українсько-молдовському кордоні відновить роботу 31 пункт пропуску

На українсько-молдовському кордоні 24 травня о 08:00 відновить роботу 31 пункт пропуску.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі.

“Відповідно до отриманого повідомлення від керівництва прикордонного відомства Республіки Молдова, Держприкордонслужба інформує, що на ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни”, – йдеться у повідомленні.

Розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:

«Бронниця – Унгурь»;

«Ямпіль – Косеуць»;

«Цекинівка – Сорока»;

«Велика Косниця – Василькеу»;

«Велика Косниця – Хрушка»;

«Грабарівка – Окниця»;

«Болган – Хрістова»;

«Студена – Ротар»;

«Олексіївка – Валя Туркулуй»;

«Шершенці – Валя Туркулуй»;

«Домниця – Ковбасна»;

«Тимкове – Броштень»;

«Станіславка – Веренкеу»;

«Федосіївка – Жура»;

«Дубове – Дубеу»;

«Платонове – Гоянул Ноу»;

«Йосипівка – Колосово»;

«Павлівка – Мочарівка»;

«Великоплоське – Мелеєшть»;

«Слав’яносербка – Ближній Хутір»;

«Гребеники – Тирасполь»;

«Розалівка – Фрунзе»;

«Граденці – Незавертайлівка»;

«Лісне – Саїць»;

«Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;

«Залізничне – Кайраклія»;

«Долинське – Чишмікіой»;

«Вашківці – Гріменкеуць»;

«Сокиряни – Колокушна»;

«Зелена – Медвеже»;

«Подвір’ївка – Липкань».

“Зауважимо, що на даний час діють карантинні обмеження, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України”, – додали у Держприкордонлсдужбі.

Нагадаємо, рух через пункти пропуску буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту. Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону - КПП Липкани-Радівці-Прут.

З березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусау Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією. Досі були відкриті лише 33 пункти пропуску з 88.