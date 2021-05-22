На українсько-молдовському кордоні відновить роботу 31 пункт пропуску

На українсько-молдовському кордоні 24 травня о 08:00 відновить роботу 31 пункт пропуску.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі.
“Відповідно до отриманого повідомлення від керівництва прикордонного відомства Республіки Молдова, Держприкордонслужба інформує, що на ділянці українсько-молдовського кордону відновлюють роботу усі пункти пропуску суміжної країни”, – йдеться у повідомленні.
Розпочинають функціонувати такі пункти пропуску:
«Бронниця – Унгурь»;
«Ямпіль – Косеуць»;
«Цекинівка – Сорока»;
«Велика Косниця – Василькеу»;
«Велика Косниця – Хрушка»;
«Грабарівка – Окниця»;
«Болган – Хрістова»;
«Студена – Ротар»;
«Олексіївка – Валя Туркулуй»;
«Шершенці – Валя Туркулуй»;
«Домниця – Ковбасна»;
«Тимкове – Броштень»;
«Станіславка – Веренкеу»;
«Федосіївка – Жура»;
«Дубове – Дубеу»;
«Платонове – Гоянул Ноу»;
«Йосипівка – Колосово»;
«Павлівка – Мочарівка»;
«Великоплоське – Мелеєшть»;
«Слав’яносербка – Ближній Хутір»;
«Гребеники – Тирасполь»;
«Розалівка – Фрунзе»;
«Граденці – Незавертайлівка»;
«Лісне – Саїць»;
«Малоярославець 1 – Чадир-Лунга»;
«Залізничне – Кайраклія»;
«Долинське – Чишмікіой»;
«Вашківці – Гріменкеуць»;
«Сокиряни – Колокушна»;
«Зелена – Медвеже»;
«Подвір’ївка – Липкань».
“Зауважимо, що на даний час діють карантинні обмеження, пов’язані з недопущенням поширення коронавірусної інфекції. Обмежувальні заходи запроваджено на підставі відповідних актів Кабінету Міністрів України”, – додали у Держприкордонлсдужбі.
Нагадаємо, рух через пункти пропуску буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту. Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону - КПП Липкани-Радівці-Прут.
З березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусау Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією. Досі були відкриті лише 33 пункти пропуску з 88.