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3Д шпалери в зал прості і красиві способи прикрасити вітальню

Традиційно стіни у вітальні декорують шпалерами, асортимент яких за останні роки значно виріс. Особливою популярністю сьогодні користуються 3д шпалери - реалістичні зображення, що створюють тривимірний ефект. Такий настінний декор виглядає об'ємним, що дозволяє візуально розширити площу вітальні і «освіжити» інтер'єр стильним принтом з реалістичним сюжетом. Відповідною тематикою 3д шпалери в інтер'єрі залу будуть виконувати роль домінанти, що гармонує з іншими елементами в квартирі.

Застосування в інтер'єрі залу

За останні 5-7 років фотошпалери з примітивними сюжетами (водоспади, ліси) трансформувалися в якісний настінний дизайн 2021 року, разом з чим збільшується і різноманітність тематик. Сьогодні можна знайти гарні 3д шпалери з квітами, природою і абстракцією - вибір залежить від єдиної стилістики приміщення. Крім можливості створення оригінального оформлення, 3d шпалери в інтер'єрі вітальні дозволяють вирішити ще кілька важливих завдань:

  • поділ простору на функціональні зони - варто розмістити фотошпалери 3д під телевізор на головній стіні, організувавши тим самим комфортну зону відпочинку;

  • корекція розмірів приміщення - модні шпалери 2021 для вітальні, розширюють простір, допоможуть візуально збільшити навіть найменшу кімнату;

  • маскування нерівностей поверхні - щільна структура 3d шпалер в поєднанні з тривимірним малюнком дозволяє приховати всілякі дефекти стін.

Якісні 3д фотошпалери в зал мають тривалий термін експлуатації - в окремих випадках вони можуть прослужити більше 20 років. Висока зносостійкість таких шпалер обумовлена наявністю захисного вінілового шару, який не тільки перешкоджає появі пилу, але і знижує ризики виникнення механічних пошкоджень на їх поверхні.

Як підібрати 3д шпалери у вітальню?

При виборі відповідного малюнка шпалер необхідно враховувати колірну гамму інтер'єру, а також освітленість кімнати. Для маленького приміщення слід придбати світлі полотна з не нав'язливим принтом, наприклад, рослинними елементами. Сьогодні в тренді шпалери 3д в зал, що поєднують невеликі квіти і круглі абстрактні форми, як на представленому фото.

Оскільки дизайн кімнати з 3д шпалерами виглядає досить яскравим, такий декоративний елемент повинен розміщуватися на головній стіні. Найбільш вдалий варіант - декорування стіни над диваном, який зазвичай розташовують в центрі кімнати. Барвистий малюнок виконує роль домінанти, тому важливо подбати про те, щоб вони не «сперечалися» з іншими предметами інтер'єру. В даному випадку не рекомендується підбирати строкату меблі, килими або штори.

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