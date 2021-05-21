​У школі Одещині 13-річному учню відірвало палець через вибух петарди на уроці

У школі міста Подольськ Одеської області 13-річний підліток отримав травму внаслідок розриву петарди.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у хлопця розірвалася петарда, внаслідок чого сталася травматична ампутація пальця. Постраждалий «швидкою» був доставлений в лікарню", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

Вирішується питання про її правову кваліфікацію.

Нагадаємо, раніше у Харкові 15-річному хлопцю через необережне поводження з петардою ампутували два пальці лівої руки.