​У школі Одещині 13-річному учню відірвало палець через вибух петарди на уроці

У школі міста Подольськ Одеської області 13-річний підліток отримав травму внаслідок розриву петарди.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
"Попередньо встановлено, що під час уроку в руках у хлопця розірвалася петарда, внаслідок чого сталася травматична ампутація пальця. Постраждалий «швидкою» був доставлений в лікарню", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.
Вирішується питання про її правову кваліфікацію.
Нагадаємо, раніше у Харкові 15-річному хлопцю через необережне поводження з петардою ампутували два пальці лівої руки.