В управлінні освіти Подільського району Києва знайшли розтрату 800 тис. гривень

Національна поліція 21 травня провела обшуки в управлінні освіти Подільського району Києва у справі про розтрату 800 тисяч гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство вважає, що під час ремонту Інклюзивно-ресурсного центру №7 і гімназії №19 "Межигірська" у 2020 року було вкрадено гроші.

"Начальник управління освіти РДА забезпечив укладення з підконтрольною підрядною організацією низки договорів щодо виконання робіт з ремонту інженерних мереж та приміщення Інклюзивно-ресурсного центру №7, фасаду та покрівлі гімназії №19 «Межигірська» тощо. Після чого, без фактичного виконання робіт у повному обсязі, між управлінням освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації та підрядним підприємством в період листопада-грудня 2020 року підписано акти виконаних робіт та здійснено оплату з міського бюджету", - йдеться в повідомленні.

За висновками судових будівельно-технічних експертиз територіальній громаді Києва нанесено збитків на загальну суму понад 800 тисяч гривень.

Начальнику управління освіти Олексію Сидоренку, начальнику групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Віталію Шевчишину та керівнику підрядної організації повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. За даними Prozorro, ремонтні роботи в гімназії №19 та ІРЦ №7 виконувало ТОВ "Дамрембуд".

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Нагадаємо, в Києві з минулого тижня відбуваються масові обшуки за численними кримінальними справами, які, на думку мерії, є спробою усунути від влади чинного мера Віталія Кличка. Детальніше про це читайте в статті "Київський плацдарм".