​Денісова закликає провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі "всіх на всіх"

У списку України на обмін полоненими, яких утримують в окупованих районах Донецької та Луганської областей, 285 людей, у списку бойовиків - 90.

Про це в ефірі "Громадського радіо" розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що для повернення українських громадян з місць несвободи в ОРДЛО можна застосувати уже відомий принцип "всіх на всіх".

"З 90 людей, яких у списках прописали бойовики, ми підтвердили 15. У нашому ж списку, який стосується поверненя наших громадян з місць несвободи в ОРДЛО, 285 людей, серед них 44 військових. Майже усі вони підтверджені. Можна рухатись за принципом, погодженим у Мінську, маю на увазі обмін «всіх на всіх», це означає всіх встановлених на всіх встановлених", - пояснила Денісова.

На початку травня збройні формування в ОРДЛО передали Україні списки для обміну утримуваними людьми. Про це заявила членкиня української делегації в Тристоронній контактній групі, учасниця гуманітарної підгрупи Тетяна Іванова. Водночас вона ж зазначила, що українська сторона передала списки на обмін ще півроку тому.

Нагадаємо, у лютому Людмила Денісова заявляла, що переговори щодо обміну утримуваними з Росією заморожені через позицію російської влади. За її словами, РФ прив'язує цей процес до виконання Мінських угод. Тоді омбудсман розповіла, що з початку року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і на кінець січня становила 267 осіб.

16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених в обхід ТКГ. 20 січня Денісова повідомила, що на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Згодом повідомлялося, що повернуть лише чотирьох.

У МЗС зазначили, що Росія вирішила передати утримуваних не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку - голові політради ОПЗЖ та куму президента РФ. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

Останній обмін на Донбасі відбувся 16 квітня 2020 року. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.