Переговори щодо обміну утримуваними з Росією заморожені, - Денісова

Переговори з обміну утримуваними особами між Україною і Росією на даний момент практично заморожені через позицію російської влади.

Про це уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова сказала в ефірі Радіо Крим.Реалії.

За її словами, Російська Федерація прив'язує цей процес до виконання Мінських угод.

"Росія пов'язала проведення звільнення ув'язнених з Мінським процесом. На сьогоднішній день практично заморожені переговори з приводу будь-яких обмінів. Безумовно, президент України, Офіс президента, Резніков на всіх майданчиках домагаються повернення наших громадян. Але, на жаль, повернення наших громадян не залежить ні від так званих ОРДЛО, ні від моєї роботи і роботи Москалькової, а залежить тільки від волі Путіна", - сказала Денісова.

Раніше Денісова повідомляла, що з початку року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і на кінець січня становила 267 осіб.

16 січня в ОРДЛО анонсували односторонню передачу Україні полонених в обхід Тристоронньої контактної групи. 20 січня Людмила Денісова повідомила, що з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей на підконтрольну Україні територію найближчим часом будуть передані дев'ятеро осіб, які незаконно утримуються бойовиками. Згодом повідомлялося, що повернуть тільки чотирьох людей.

У МЗС зазначили, що Росія вирішила передати утримуваних не Україні, а приватній особі Віктору Медведчуку - голові політради ОПЗЖ та куму президента РФ. Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі зазначила, що Російська Федерація та депутат ОПЗЖ Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.