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На трасах М-05 і М-06 обмежать рух через будівництво розв'язок в Чабанах і Стоянці

Водіїв попередили про можливі затори.

На трасах М-05 і М-06 обмежать рух через будівництво розв'язок в Чабанах і Стоянці
Фото: kv.ukravtodor.gov.ua

Служба автомобільних доріг у Київській області попередила водіїв про тимчасове обмеження руху через будівництво транспортних розв'язок в Чабанах і Стоянці.

Про це повідомила пресслужба САД.

З 25 травня (06:00) до 1 червня (17:00) буде закрито лівий проїзд в напрямку Києва на трасі М-06 Київ – Чоп в районі Стоянки. Рух буде здійснюватися однією смугою в обох напрямках правою частиною дороги (у напрямку Львова).

На такий самий період буде закрито правий проїзд в напрямку Одеси на трасі М-05 Київ – Одеса біля Чабанів. Рух автотранспорту буде здійснюватись однією смугою по лівій частині (у напрямку Києва).

Під час перекриття руху на житомирській трасі планують встановити тимчасову металеву опору на важкому бетонному фундаменті зі сторони розділової смуги та краю узбіччя. В подальшому на них встановлять металеві балки формоутворювачів.

На розв'язці на одеській трасі потрібно влаштувати буронабивні палі на естакаді. Для цього важку техніку треба розмістити на проїжджій частині.

Нагадаємо, що дві розв'язки на дорозі М-05 Київ - Одеса (км 15+390 - Чабани, км 21+847 - Віта-Поштова) і одну на дорозі М-06 Київ - Чоп (км 21+767 - Стоянка) будують в рамках проєкту "Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва". Його фінансують за рахунок кредитів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Спочатку в рамках проєкту планували побудувати п'ять розв'язок, але для двох Київрада не виділила землю.

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