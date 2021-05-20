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"Автомагістраль-Південь" перейшла до фінішного етапу будівництва траси з Львівщини на Волинь

Автошлях має протяжність 151 км і поєднує обласні та районні центри північних і західних областей України.

"Автомагістраль-Південь" перейшла до фінішного етапу будівництва траси з Львівщини на Волинь

На Львівщині за програмою Президента України Володимира Зеленського “Велике будівництво” компанія-підрядник “Автомагістраль-Південь” влаштовує фінальний шар покриття на автошляху Р-15 Ковель - Володимир - Волинський - Червоноград - Жовква, повідомляється на сторінці програми “Велике будівництво” у Facebook.

Автошлях Р-15 має протяжність 151 км і поєднує обласні та районні центри північних і західних областей України. 

“Відновлення автотраси дозволить поєднати курортні містечка Львівської області якісною дорогою європейського рівня”, - йдеться у повідомленні.

На об’єкті працюють 140 людей та 100 одиниць спецтехніки. Поточний середній ремонт траси триває одночасно на двох ділянках.

На першому 25-кілометровому відрізку дороги від села Острів у напрямку межі з Волинською областю роботи стартували на початку березня. Робочі зняли старе асфальтобетонне покриття, провели розподілення нового щебеневого матеріалу і регенерацію конструктивних шарів дорожнього одягу за методом “холодного ресайклінгу”, влаштували вирівнюючий шар із крупнозернистої асфальтобетонної суміші.

Наразі ведеться влаштування верхнього шару покриття із щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші. Також фахівці проводять влаштування з’їздів та примикань, кільцевої розв’язки, будують автобусні зупинки, майданчик для габаритно-вагового контролю.

Після цього на ділянці планують укріпити узбіччя, встановити бар’єрну огорожу, дорожні знаки та нанести розмітку. Завершити роботи планують у липні 2021 року.

На другому відрізку протяжністю 22,7 км від міста Великі Мости до села Боянець роботи стартували у травні. Наразі фахівці компанії виконують розпушення покриття, регенерацію дорожньої основи та влаштування нижнього шару покриття. Роботи планують завершити у вересні 2021 року.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенкоповідомив, у 2021 році планують ремонт і будівництво 6500 км доріг.

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